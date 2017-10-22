بعد حفلة النجم الجماهير تهتف: «بص ع اللوحة.. الأهلي نفسه مفتوحة»

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قامت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد برج العرب لمتابعة مباراة فريقها أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالاحتفال بطريقتها الخاصة بعد حفلة الأهداف التي سجلها لاعبو القلعة الحمراء.

حيث قامت عقب تسجيل رامي ربيعة للهدف السادس بالهتاف: "فضيحة فضيحة".. بعدها رددت هتافا آخر: "بص ع اللوحة .. بص ع اللوحة.. النادي الأهلي نفسه مفتوحة".

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وسجل الأهلي نصف دستة أهداف في مرمى النجم الساحلي أحرزها وليد أزارو 3 أهداف وعلي معلول ومؤمن سليمان ورامي ربيعة هدف لكل منهم.