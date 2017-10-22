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لجنة المسابقات تؤجل مباراتي الأهلي مع الأسيوطي والنصر

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لجنة المسابقات تؤجل مباراتي الأهلي مع الأسيوطي والنصر لجنة المسابقات تؤجل مباراتي الأهلي مع الأسيوطي والنصر

التحرير

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تأجيل مباراتى الأهلى أمام الأسيوطي المقرر لها الخميس المقبل فى الأسبوع السابع من مسابقة الدورى و مباراته أمام النصر و التى كان مقرراً لها 4 نوفمبر إلى موعد يحدد فيما بعد ، وذلك بعد تأهل الأهلى للنهائى الأفريقى لمواجهة الوداد المغربى.

كان الأهلى قد فاز على النجم الساحلى التونسى 7 / 4 بمجموع اللقائين بعد إنتهاء مباراة الذهاب فى تونس 2 / 1 لصالح النجم ، ثم فوز الأهلى فى الإياب 6 / 2  في لقاء الإياب الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب.

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ويواجه النادى الأهلى الوداد المغربي فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد تأهل الأخير على حساب اتحاد العاصمة الجزائري عقب الفوز عليه بنتيجة 3-1.

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التحرير

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