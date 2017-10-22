جماهير النجم تلقي الشماريخ على أمن برج العرب بعد حفلة أهداف الأهلي

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قامت جماهير النجم التونسي التي حضرت في مدرجات برج العرب لمتابعة مباراة فريقها أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإشعال الشماريخ عقب تسجيل وليد سليمان الهدف الخامس للأهلي.

ولم تكتفِ الجماهير التونسية التي تخطي عددها الـ200 مشجع بإشعال الشماريخ بل قامت بتحطيم الكراسي وإلقائها على رجال الأمن بعد تسجيل رامي ربيعة الهدف السادس للمارد الأحمر.

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وتقام حاليا مباراة الأهلي والنجم الساحلي على ستاد برج العرب في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يتقدم أبناء القلعة الحمراء بستة أهداف مقابل هدف ليقترب الأهلي من التأهل لمواجهة الوداد المغربي في نهائي البطولة.