رئيس الوزراء الياباني: مهمتي الأساسية التعامل بحزم مع كوريا الشمالية

طوكيو - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، إن مهمته الأساسية هي التعامل بحزم مع كوريا الشمالية.

ووعد آبي - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي - بـ"التعامل بحزم" مع كوريا الشمالية، "ولهذا السبب، المطلوب هو دبلوماسية قوية".

يُذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة، ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم.