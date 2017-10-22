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رئيس الوزراء الياباني: مهمتي الأساسية التعامل بحزم مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الياباني: مهمتي الأساسية التعامل بحزم مع

09:27 م الأحد 22 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء الياباني: مهمتي الأساسية التعامل بحزم مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، إن مهمته الأساسية هي التعامل بحزم مع كوريا الشمالية.

ووعد آبي - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي - بـ"التعامل بحزم" مع كوريا الشمالية، "ولهذا السبب، المطلوب هو دبلوماسية قوية".

يُذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة، ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث في العالم.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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