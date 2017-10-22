دبلوماسي روسي: لا أجندة خفية وراء تزويدنا الفلبين بالسلاح

مانيلا - (أ ش أ)

نفى السفير الروسي لدى الفلبين إيجور خوفايف، اليوم الأحد، وجود أي أجندة روسية خفية وراء تبرع موسكو بأسلحة إلى حكومة مانيلا.

وأكد خوفايف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن التعاون مع روسيا يجري دون أي شروط سياسية، لافتا إلى أن هذا هو المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه موسكو في التعاون العسكري مع جميع الدول المعنية.

وأعرب خوفايف عن جاهزية موسكو لمساعدة الفلبينيين في "حربهم المشروعة على الإرهاب"، مثمنا من تحرير مدينة مراوي من قبضة المسلحين.