ملك الأردن يستقبل "العبادي" في عمان

القاهرة - (مصراوي):

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ملك المملكة الاأردنية الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين، اليوم الأحد، خلال زيارته إلى عمان.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الأردن قادماً من مصر ضمن جولة تشمل عدداً من الدول.

والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل في وقت سابق من اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة رسمية إلى مصر، أعقبت زيارته إلى السعودية التي وصلها مساء الأمس.