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ملك الأردن يستقبل "العبادي" في عمان

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مصراوي Masrawy

ملك الأردن يستقبل "العبادي" في عمان

09:23 م الأحد 22 أكتوبر 2017

زيارة حيدر العبادي إلى عمان

القاهرة - (مصراوي):

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ملك المملكة الاأردنية الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين، اليوم الأحد، خلال زيارته إلى عمان.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الأردن قادماً من ضمن جولة تشمل عدداً من الدول.

والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل في وقت سابق من اليوم، الرئيس عبد الفتاح ، خلال زيارة رسمية إلى مصر، أعقبت زيارته إلى التي وصلها مساء الأمس.

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مصراوي Masrawy

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