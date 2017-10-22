رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يغادر القاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

غادر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الأحد، القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.

وأجرى الرئيس السيسي محادثات مع العبادي حول أطر التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، مؤكدا موقف مصر الداعم بشكل كامل لوحدة العراق وسلامته الإقليمية ووقوف مصر بجانب العراق في جهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه وتعزيز تماسك نسيجه الوطني لقطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتنة.

ومن جانبه، أكد العبادي اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر في المجالات المختلفة.