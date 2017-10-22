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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يغادر القاهرة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يغادر القاهرة

09:21 م الأحد 22 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يغادر القاهرة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

القاهرة - (أ ش أ)

غادر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الأحد، القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.

وأجرى الرئيس محادثات مع العبادي حول أطر التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، مؤكدا موقف الداعم بشكل كامل لوحدة العراق وسلامته الإقليمية ووقوف مصر بجانب العراق في جهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه وتعزيز تماسك نسيجه الوطني لقطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتنة.

ومن جانبه، أكد العبادي اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر في المجالات المختلفة.

هذا المحتوى من

Asha

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