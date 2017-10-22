أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المعارضة في زيمبابوي ترحب بتراجع منظمة الصحة العالمية عن تعيين موجابي سفيرا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المعارضة في زيمبابوي ترحب بتراجع منظمة الصحة العالمية عن تعيين موجابي سفيرا

09:01 م الأحد 22 أكتوبر 2017

المعارضة في زيمبابوي ترحب بتراجع منظمة الصحة العالمية عن تعيين موجابي سفيرا

روبرت موجابى

هراري - (د ب أ):

رحبت المعارضة السياسية في زيمبابوي بقرار منظمة الصحة العالمية بإلغاء تعيين الرئيس روبرت موجابى سفيرا للنوايا الحسنة، حيث اتهم متحدث باسم إحدى حركات المعارضة الرئيس بـ "تدمير" النظام الصحي بالبلاد.

وقال أوبيرت جوتو، المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي: "إن موجابي دمر نظام الرعاية الصحية العامة في زيمبابوي، ولم يكن يستحق مطلقا الحصول على هذا التكريم الرفيع من أساسه".

وحذا حذو جوتو آخرون في الترحيب بالقرار، حيث أشار وزير المالية السابق تنداي بيتي إلى أن التراجع عن التعيين يعد "إحراجا دبلوماسيا لموجابي الذي يعتبر نفسه أيقونة إفريقية".

وقال مواطن يدعى كانينجوني تشويشي، 39 عاما: "وكان القرار مصدر إحباط شديد لمواطني زيمبابوي، الذين يعانون دون داع بسبب سوء الرعاية الصحية في زيمبابوي".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية والتر مازيمبي إن منظمة الصحة العالمية كانت ستستفيد استفادة "هائلة" من تعيين موجابي سفير للنوايا الحسنة.

وجاء هذا التصريح بعد وقت قليل من إلغاء المنظمة لقرارها تحت وطأة الانتقادات. وقال المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا إن منظمة الصحة العالمية لم تخبر موجابي بعد بقرارها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منظمة الصحة العالمية تتراجع عن تعيين موجابي سفيرا للنوايا الحسنة

    أخبار

  • البريطانية تدين اختيار موجابي سفيرا لمنظمة الصحة العالمية

    أخبار

  • فضيحة بعد تعيين موغابي سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية

    أخبار

  • اختيار موغابي "سفيرا للنوايا الحسنة" لمنظمة الصحة العالمية

    أخبار

إعلان

a1a6f046f0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي