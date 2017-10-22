المعارضة في زيمبابوي ترحب بتراجع منظمة الصحة العالمية عن تعيين موجابي سفيرا

هراري - (د ب أ):

رحبت المعارضة السياسية في زيمبابوي بقرار منظمة الصحة العالمية بإلغاء تعيين الرئيس روبرت موجابى سفيرا للنوايا الحسنة، حيث اتهم متحدث باسم إحدى حركات المعارضة الرئيس بـ "تدمير" النظام الصحي بالبلاد.

وقال أوبيرت جوتو، المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي: "إن موجابي دمر نظام الرعاية الصحية العامة في زيمبابوي، ولم يكن يستحق مطلقا الحصول على هذا التكريم الرفيع من أساسه".

وحذا حذو جوتو آخرون في الترحيب بالقرار، حيث أشار وزير المالية السابق تنداي بيتي إلى أن التراجع عن التعيين يعد "إحراجا دبلوماسيا لموجابي الذي يعتبر نفسه أيقونة إفريقية".

وقال مواطن يدعى كانينجوني تشويشي، 39 عاما: "وكان القرار مصدر إحباط شديد لمواطني زيمبابوي، الذين يعانون دون داع بسبب سوء الرعاية الصحية في زيمبابوي".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية والتر مازيمبي إن منظمة الصحة العالمية كانت ستستفيد استفادة "هائلة" من تعيين موجابي سفير للنوايا الحسنة.

وجاء هذا التصريح بعد وقت قليل من إلغاء المنظمة لقرارها تحت وطأة الانتقادات. وقال المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا إن منظمة الصحة العالمية لم تخبر موجابي بعد بقرارها.