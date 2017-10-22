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رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء

09:05 م الأحد 22 أكتوبر 2017

رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

حيدر العبادي والسيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي عقب زيارة سريعة للبلاد، استغرقت عدة ساعات ضمن الجولة الإقليمية التي بدأها بالأمس بزيارة ، وتضم الاْردن وتركيا وإيران، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي عقب انتهاء مراسم الإستقبال الرسمية له، بحضور وزيرى البترول، والتجارة والصناعة عن الجانب المصري، والوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي.

وأبدى رئيس الوزراء تطلعه إلى دعم التعاون القائم مع العراق في كافة المجالات ومن بينها قطاع البترول سواء فيما يتعلق بتبادل الخبرات أو الشبكات وخطوط النقل والإمداد.

ومن جانبه، قدم رئيس الوزراء العراقي خالص التعازي للشعب المصري وأسر ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بمنطقة صحراء الواحات، معرباً عن دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة تمهيداً لرفع ما تتوصل إليه من نتائج على اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي من المقرر أن يتم عقد اجتماعاتها قريباً.

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