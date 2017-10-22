أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

استطلاعات الخروج تتوقع فوز رئيس سلوفينيا الحالي بولاية ثانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استطلاعات الخروج تتوقع فوز رئيس سلوفينيا الحالي بولاية ثانية

08:31 م الأحد 22 أكتوبر 2017

استطلاعات الخروج تتوقع فوز رئيس سلوفينيا الحالي بولاية ثانية

الرئيس السلوفيني بوريس باهور

ليوبليانا - (د ب أ):

أشارت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن الرئيس السلوفيني، بوريس باهور، فاز بولاية رئاسية ثانية بعد الفوز في الجولة الأولى، بحسب ما نقلت محطة "آر تي في سلوفينيا" عن مركز "إبيسنتر" لاستطلاعات الرأي.

وتوقعت الاستطلاعات حصول باهور على 2ر56% من الأصوات، متقدما على مارجان ساريك، عمدة كامنيك بحصوله على 5ر22%.

ويتعين على المرشح أن يفوز بأكثر من نصف الأصوات لتجنب جولة إعادة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس سلوفينيا يتجه للفوز بفترة رئاسية أخرى مع تراجع نسبة المشاركة

    أخبار

  • النزاع الحدودي بين سلوفينيا وكرواتيا ربما يستمر بعد التحكيم الدولي

    أخبار

إعلان

a35bf0904b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج

بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج

إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"

إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"