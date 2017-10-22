استطلاعات الخروج تتوقع فوز رئيس سلوفينيا الحالي بولاية ثانية

ليوبليانا - (د ب أ):

أشارت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن الرئيس السلوفيني، بوريس باهور، فاز بولاية رئاسية ثانية بعد الفوز في الجولة الأولى، بحسب ما نقلت محطة "آر تي في سلوفينيا" عن مركز "إبيسنتر" لاستطلاعات الرأي.

وتوقعت الاستطلاعات حصول باهور على 2ر56% من الأصوات، متقدما على مارجان ساريك، عمدة كامنيك بحصوله على 5ر22%.

ويتعين على المرشح أن يفوز بأكثر من نصف الأصوات لتجنب جولة إعادة.