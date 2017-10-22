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ضابط بـ "مرور الفيوم" يُنقذ معلمة من محاولة خطفها (صور)

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مصراوي Masrawy

ضابط بـ "مرور الفيوم" يُنقذ معلمة من محاولة خطفها (صور)

08:46 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ضابط بـ "مرور الفيوم" يُنقذ معلمة من محاولة خطفها

الفيوم - حسين فتحي:

أنقذ ضابط بإدارة مرور الفيوم، اليوم الأحد، مُعلمة من محاولة اختطافها على يد مسجل خطر مسلح، داخل مقابر منطقة درب الطباخين.

تلقى مدير الأمن اللواء خالد شلبي إخطارًا بالواقعة، التي تبين من تحقيقاتها الأولية أنه أثناء مرور النقيب محمد البكري بمنطقة مقابر الفيوم, عائدًا من مهام عمله على طريق أبشواي السياحي، تنامى إلى سمعه صراخ سيدة تستغيث من داخل المقابر, فتوجه نحو مصدر الصوت، حيث فوجئ بالمتهم "م. ص. أ" 27 سنة - مسجل خطر، يهدد المجني عليها (معلمة) بسلاح أبيض، محاولاً اقتيادها معه، فداهمه النقيب وألقى القبض عليه.

سُلم المتهم المذكور إلى قسم أول الفيوم, وحُرر بذلك المحضر رقم 8415 إداري قسم الفيوم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة، في حين قرر مدير الأمن تكريم الضابط لموقفه البطولي وإنقاذه المعلمة. ​

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