أسامة هيكل: قانون تنظيم الصحافة يضبط أداء الإعلام بشكل كبير

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقال أسامة هيكل رئيس اللجنة، إنه "تم إصدار قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وهو القانون به الكثير من التفاصيل الخاصة بالإعلام والصحافة والاعلام الإلكتروني، ولا أتوقع إصدار القانون سريعا ويجب أن نعكف عليه لفترة طويلة".

ولفت إلى أنه هذا القانون يضبط الأداء بشكل كبير، وإذا تمت مناقشته ستكون الأسبوع القادم لإعطاء مهلة للنواب لدراسته لأنه يشغل المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الإعلامية.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إن القانون يحكم العمل ويتضمن إضافات جديدة وهي وسائل الإعلام الإلكترونية ويحتاج دقة وصياغة وتحقيق توازن في المصالح ولا يمكن أن تتمسك جهة واحدة بكل الصلاحيات.

وأضاف مروان، في كلمته بالاجتماع، أن مشروع الحكومة حقق التوازن بين الهيئات وحدد اختصاصات كلا منهم بدقة، مضيفًا أن "الحكومة عملت عليها واستمعت لكافة الجهات وأجرت حوار وهناك جهات تطلب مزيد من الصلاحيات ولهذا تطلب التوازن ليحقق القانون الفائدة المرجوة منه".

وأكد أن "الحكومة تحرص على حضور اجتماع اللجنة وصولًا إلى صياغة تحقق الصالح العام".

ورد أسامة هيكل، رئيس اللجنة: "نحن لا نعمل في السر ونسعى للاستماع لنقابة الصحفيين والإعلاميين وغرفة صناعة الإعلام والمجلس القومي للاتصالات في القانون".

وأضاف هيكل: "تأخرنا في إصدار هذا التشريع وهناك تطور في وسائل الإعلام يستدعي التنظيم وليس التقييد لأن هذا أمر مستحيل".

من جانبه، قال أسامة شرشر: "لابد من الإسراع في إصدار القانون في ظل وجود الكتائب والميليشيات الإلكترونية لأنها تبث الرعب والحرب الإلكترونية هي الخطر القادم".