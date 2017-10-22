أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أسامة هيكل: قانون تنظيم الصحافة يضبط أداء الإعلام بشكل كبير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أسامة هيكل: قانون تنظيم الصحافة يضبط أداء الإعلام بشكل كبير

08:49 م الأحد 22 أكتوبر 2017

أسامة هيكل: قانون تنظيم الصحافة يضبط أداء الإعلام بشكل كبير

أسامة هيكل

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقال أسامة هيكل رئيس اللجنة، إنه "تم إصدار قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وهو القانون به الكثير من التفاصيل الخاصة بالإعلام والصحافة والاعلام الإلكتروني، ولا أتوقع إصدار القانون سريعا ويجب أن نعكف عليه لفترة طويلة".

ولفت إلى أنه هذا القانون يضبط الأداء بشكل كبير، وإذا تمت مناقشته ستكون الأسبوع القادم لإعطاء مهلة للنواب لدراسته لأنه يشغل المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الإعلامية.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إن القانون يحكم العمل ويتضمن إضافات جديدة وهي وسائل الإعلام الإلكترونية ويحتاج دقة وصياغة وتحقيق توازن في المصالح ولا يمكن أن تتمسك جهة واحدة بكل الصلاحيات.

وأضاف مروان، في كلمته بالاجتماع، أن مشروع حقق التوازن بين الهيئات وحدد اختصاصات كلا منهم بدقة، مضيفًا أن "الحكومة عملت عليها واستمعت لكافة الجهات وأجرت حوار وهناك جهات تطلب مزيد من الصلاحيات ولهذا تطلب التوازن ليحقق القانون الفائدة المرجوة منه".

وأكد أن "الحكومة تحرص على حضور اجتماع اللجنة وصولًا إلى صياغة تحقق الصالح العام".

ورد أسامة هيكل، رئيس اللجنة: "نحن لا نعمل في السر ونسعى للاستماع لنقابة الصحفيين والإعلاميين وغرفة صناعة الإعلام والمجلس القومي للاتصالات في القانون".

وأضاف هيكل: "تأخرنا في إصدار هذا التشريع وهناك تطور في وسائل الإعلام يستدعي التنظيم وليس التقييد لأن هذا أمر مستحيل".

من جانبه، قال أسامة شرشر: "لابد من الإسراع في إصدار القانون في ظل وجود الكتائب والميليشيات الإلكترونية لأنها تبث الرعب والحرب الإلكترونية هي الخطر القادم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "صحة البرلمان" توصي بتطوير 3 مستشفيات بأسيوط

    أخبار

  • "زراعة البرلمان" توافق على قرض بـ١٠ مليون دولار لمكافحة إنفلونزا الطيور

    أخبار

  • "شؤون النواب": الحكومة حريصة على المشاركة في مناقشة قانون تنظيم الصحافة

    أخبار

  • أكمل قرطام يعلن سحب استقالته من مجلس النواب

    أخبار

إعلان

9b18771afd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي