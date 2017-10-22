أسعار جنونية لمقابر كفر الشيخ.. ومواطن: «إحنا خايفين نموت»

التحرير

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كشف أحد سماسرة المقابر بمدينة كفر الشيخ أن المقابر زات الـ40 و80 مترًا أصبحت تنافس الوحدات السكنية في السعر بعدما وصل أسعار المقابر إلى 100 ألف في بعض الأماكن المميزة.

وأرجع السمسار، الذي رفض نشر اسمه، ارتفاع أسعار المقابر إلى ارتفاع أسعار الأرض بالمحافظة، لتحتل ترتيبا في المراتب المتقدمة على مستوى الجمهورية من حيث غلاء المقابر.

في المقابل قال المواطن صابر سامي إن السماسرة هم الذين يتحكمون في أسعار المقابر وأسعار الشقق السكنية ولا يوجد رقابة عليهم من قبل الحكومة، مؤكدا أن سعر أراضى الشقق السكنية في محافظة كفر الشيخ أصبح أكثر من سعر القاهرة والإسكندرية.

واستطرد قائلًا: «أنا مش لاقى مقبرة ليا ولا لعيلتى ومش معايا غير 10 آلاف جنيه ووصلت إنى بقيت أدور في البلاد المجاورة للبحث على أقل سعر، حتى في الموت في تعب فضلت أن أدفن بعيدا عن أهلي عشان ثمن المقابر، ومش لاقى سعر مناسب على قد فلوسى».

«وصيت ولادى إنهم يدفنونى في مقابر الصدقة».. بهذه الجملة بدأت الحاجة فتحية سلطان حديثها لـ"التحرير" مشيرة إلى ارتفاع سعر المقبرة الواحدة في كفر الشيخ، واستكملت: «لما روحت أشترى مقبرة ليا قالولى عاوزين أكثر من40 ألف جنيه، هو أنا هعيش تانى فيها دا أنا هبقى تراب».

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وأضاف حمدي النجار، أحد مواطنى مدينة دسوق، أن الأسعار تجاوزت الضعف فى أقل من عام، ففي شهر ديسمبر الماضى، كان سعر المقبرة يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، وتجاوزت أسعار تلك المقابر الـ50 و60 ألف جنيه حاليا.

وتندر المواطن السيد عبدالواحد حين وجهنا له سؤالا عما إذا كان ينوي شراء مدفن له، قائلا: «إحنا أصلا خايفين نموت»، وأردف: «أنا أصلا مش لاقى شقة أعيش فيها عشان أتجوز أروح أشترى مقبرة بـ40 أو 50 ألف جنيه ليه هو أنا ولا حياة ولا حتى موت».

من جانبه، أوضح محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد بكفر الشيخ، أن ارتفاع أسعار المقابر يرجع إلى عدم وجود مساحات لبناء مقابر صدقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المقابر عامة.

وأشار أبوغنيمة لـ"التحرير" إلى أن بعض المناطق يقوم فيها الأهالي ببناء 3 أدوار فوق المقبرة لتشبه العمارة السكنية لعدم وجود مساحة، على حد تعبيره.