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وزير الداخلية العراقي يدعو العائلات الكردية للعودة إلى منازلها في كركوك

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية العراقي يدعو العائلات الكردية للعودة إلى منازلها في كركوك

08:24 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير الداخلية العراقي يدعو العائلات الكردية للعودة إلى منازلها في كركوك

وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي

العراق - (د ب أ):

دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي اليوم الأحد العائلات الكردية إلى العودة إلى منازلها في كركوك التي غادرتها بعد انتشار القوات العراقية مؤكدا أن ترعى جميع العراقيين ولا تفرق بينهم .

وقال الأعرجي للصحفيين في مبنى محافظة كركوك " كل الأجهزة الامنية تعمل من أجل حفظ الامن.. وجئنا هنا لنبعث برسالة طيبه للأهالي والعوائل الكردية والعربية والتركمانية والكلدان والاشوريين يجب أن يتعايشوا وتستمر المدينة بوجودهم وتستمر الحياة".

وتابع " سنحاسب كل من يعرقل استقرار المدينة وما سمعته اليوم أن الامور طيبه ولكن ندعو احبتنا واخوتنا الكورد بالعودة الى كركوك وإلا سأذهب اليكم أقبل اياديكم لتعودوا والحكومة ترعى جميع العراقيين والحكومة الناجحة تسعى لجمع شمل شعبها وهذا قرار الحكومة والأجهزة متواجدة من أجلكم ".

وذكر الوزير العراقي أن "الحياة الدستورية والقانونية ستسمر ولا أحد من حقه أن يقوم بالمداهمة والتفتيش في كركوك إلا وفق القانون ولا نقبل محاسبة أحد وفق اختلاف سياسي".

وأضاف أن "الحوارات لن تنقطع بين اربيل وبغداد فلسنا دولتين، إنما ضمن دولة العراق الواحد ومادام هناك نوايا صادقه وتوجهات حقيقه سنصل إلى حلول".

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