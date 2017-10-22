أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يفترس النجم في 45 دقيقة.. ويقترب من نهائي إفريقيا (فيديو)

Google+ Print
الأهلي يفترس النجم في 45 دقيقة.. ويقترب من نهائي إفريقيا (فيديو) الأهلي يفترس النجم في 45 دقيقة.. ويقترب من نهائي إفريقيا (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن الأهلي من انهاء الشوط الأول لمباراته أمام ضيفه النجم الساحلي، متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم المارد الأحمر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، من ركلة حرة مباشرة لم يتمكن  أيمن البلبولي حارس الضيوف من التعامل معها لتسكن الشباك معلنة عن هدف بطل الاول.

وفي الدقيقة 23 من عمر الشوط استغل المغربي وليد أزارو هجمة رائعة بدأها جونيور أجاي، وصالح جمعة، لتصل لمؤمن زكريا الذي مررها عرضية رائعة استغلها أزارو وسددها برأسه في الشباك.

وعاد «أزارو» مجددًا في الدقيقة 39  وسجل الهدف الثالث مستغلًا عرضية علي معلول المتقنة، سددها برأسه أيضًا على يسار البلبولي.

يذكر أن مباراة الذهاب في تونس، قد انتهت بفوز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، ليقترب الأهلي من التأهل للتأهل للنهائي ومواجهة الوداد المغربي.

شاهد أيضا

هدف علي معلول..

هدف أزارو الأول..

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية