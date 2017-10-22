الأهلي يفترس النجم في 45 دقيقة.. ويقترب من نهائي إفريقيا (فيديو)

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تمكن الأهلي من انهاء الشوط الأول لمباراته أمام ضيفه النجم الساحلي، متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم المارد الأحمر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، من ركلة حرة مباشرة لم يتمكن أيمن البلبولي حارس الضيوف من التعامل معها لتسكن الشباك معلنة عن هدف بطل مصر الاول.

وفي الدقيقة 23 من عمر الشوط استغل المغربي وليد أزارو هجمة رائعة بدأها جونيور أجاي، وصالح جمعة، لتصل لمؤمن زكريا الذي مررها عرضية رائعة استغلها أزارو وسددها برأسه في الشباك.

وعاد «أزارو» مجددًا في الدقيقة 39 وسجل الهدف الثالث مستغلًا عرضية علي معلول المتقنة، سددها برأسه أيضًا على يسار البلبولي.

يذكر أن مباراة الذهاب في تونس، قد انتهت بفوز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، ليقترب الأهلي من التأهل للتأهل للنهائي ومواجهة الوداد المغربي.

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