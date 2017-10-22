الإصابة تمنع صالح جمعة من استكمال لقاء الأهلي والنجم الساحلي

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تعرض صالح جمعة لاعب وسط الأهلي لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام حسام البدري المدير الفني للفريق بالدفع بوليد سليمان بدلا من جمعة في الدقيقة 27 من المباراة.

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ويتقدم الأهلي على النجم الساحلي بهدفين دون مقابل بعد مرور 30 دقيقة من زمن اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن المتأهل من لقاء اليوم سوف يلتقي مع الوداد المغربي في المباراة النهائية.