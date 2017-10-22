ضبط 500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في بورسعيد
ضبط 500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في بورسعيد
08:27 م الأحد 22 أكتوبر 2017
ارشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، 500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء.
جاء ذلك خلال حملة تموينية على الأسواق والمحال والمنافذ والمناطق النائية للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، إذ ضُبطت سيارة ربع نقل محملة بـ "جراكن بلاستيكية" معبأ داخلها 500 لتر سولار، تم تجميعها بقرية أم خلف.
حرر المحضر رقم 2893 جنح الجنوب لسنة 2017، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على "السولار"، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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