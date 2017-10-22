ترامب يدافع عن استخدامه لـ"تويتر" .. ويؤكد: ألقى معاملة غير عادلة من الإعلام

واشنطن - (د ب أ):

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن استخدامه المتكرر لموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لنشر رسائله متجاوزا المؤسسة الإعلامية التي يصفها بأنها منحازة ضده.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه يشكك في أن يكون رئيسا بدون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لأن هناك وسائل إعلام كاذبة".

وأضاف ترامب: " ألقى معاملة غير عادلة للغاية من قبل الإعلام"

وتابع أنه يستخدم تويتر للرد على من ينتقدونه.

وكان ترامب قد دأب على انتقاد وسائل الإعلام منذ بداية رئاسته، حيث انتقد بعض الصحف والقنوات الإخبارية وقال إنها تبث أخبارا كاذبة، وقال اليوم الأحد عبر تويتر إن الكثير من الأمريكيين يعتقدون أن وسائل الإعلام تفبرك قصصا عنه.