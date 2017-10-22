السيطرة على حريق بمدرسة في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن أوراق بالمدرسة الثانوية الزراعية في مدينة الحسينية.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية باندلاع حريق في المدرسة الثانوية الزراعية بالحسينية، وذلك عقب انتهاء اليوم الدراسي.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تنبين نشوب الحريق بمخزن أوراق بالطابق الأول بالمدرسة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب معمل الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.​