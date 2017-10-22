انفعال شديد من البدري بسبب «أزارو ومؤمن»

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انفعل حسام البدري، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشدة بعد أن ارتطم الثنائي وليد أزارو ومؤمن زكريا، في كرة مشتركة خلال مباراة النجم الساحلي التونسي.

وألقى "البدري" زجاجة المياه بعصبية شديدة خوفًا من تعرضهما للإصابة وكذلك بسبب عدم تحدث الثنائي مع بعضهما قبل الكرة حتى لايصطدما وهو الأمر الذي قد يؤدي لإصابة أي منهما.

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ونجح الأهلي في إنهاء الشوط الإول بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق علي معلول وهدفين لوليد أزارو، في المباراة التي تجمع الفريقين بملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.