أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

انفعال شديد من البدري بسبب «أزارو ومؤمن»

Google+ Print
انفعال شديد من البدري بسبب «أزارو ومؤمن» انفعال شديد من البدري بسبب «أزارو ومؤمن»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انفعل حسام البدري، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشدة بعد أن ارتطم الثنائي وليد أزارو ومؤمن زكريا، في كرة مشتركة خلال مباراة النجم الساحلي التونسي.

وألقى "البدري" زجاجة المياه بعصبية شديدة خوفًا من تعرضهما للإصابة وكذلك بسبب عدم تحدث الثنائي مع بعضهما قبل الكرة حتى لايصطدما وهو الأمر الذي قد يؤدي لإصابة أي منهما.

شاهد أيضا

ونجح الأهلي في إنهاء الشوط الإول بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق علي معلول وهدفين لوليد أزارو، في المباراة التي تجمع الفريقين بملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»