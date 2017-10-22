محمد صلاح يسجل في ليلة سقوط ليفربول أمام توتنهام

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اكتسح فريق توتنهام نظيره ليفربول بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ستاد ويمبلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ توتنهام اللقاء بضغط شديد أسفر عن هدف أول في الدقيقة الثالثة عن طريق هاري كين في الوقت الذي سيطرت فيه العشوائية على أداء لاعبي ليفربول، وقد استغل لاعبي توتنهام هذا الأمر وأضافوا هدفا ثانيا في الدقيقة 12 عن طريق سون

وحاول لاعبو الريدز العودة للقاء مرة أخرى واستعادوا السيطرة بعد الوقت على منطقة الوسط واللعب على سرعة محمد صلاح هو ما أسفر عن هدف في الدقيقة 24 عن طريق النجم المصري، ورغم هدف صلاح إلا أن توتنهام عاد سريعا للقاء وامتلك زمام الأمور مرة أخرى وتوج ذلك بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن ريق ديلي ألي.

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ومع بداية الشوط الثاني حاول ليفربول الضغط من أجل تقليص الفارق والعودة للقاء إلا أن سرعة لاعبي توتنهام وسيطرتهم على منطقة وسط الملعب أفسدت مخطط أبناء يورجن كلوب، وفي الدقيقة 56 أحرز هاري كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه ليحكم قبضة فريقه على المباراة واستمرت سيطرة السبيرز على اللعب حتى انتهاء اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 13 في المركز التاسع.