​بمشاركة 25 دولة.. البرلمان العربي ينظم ورشة عمل عن مكافحة الإرهاب الثلاثاء

القاهرة – مصراوى:

يفتتح الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الثلاثاء ورشة العمل الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب التي يرعاها البرلمان إيماناً منه بضرورة العمل الجماعي الجاد، لمكافحة الإرهاب، وسن تشريعات فاعلة، لإقامة نظام قادر على التصدى للارهاب، يتوافق ويتواءم مع مبادى وحقوق الإنسان.

وتقام ورشة العمل التي تُعقد تحت عنوان "تنفيذ توصيات (فاليتا) الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 24 و 25 أكتوبر، وبمشاركة وفود من 25 دولة عربية وإفريقية وأوروبية إلى جانب خمسة منتديات برلمانية اقليمية، وخبراء من المنظمات الدولية وغير الحكومية.

ويأتي احتضان البرلمان العربي لهذه الورشة تأكيداً منه على استعداده التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود الوطنية والاقليمية والدولية المبذولة للقضاء على ظاهرة الإرهاب ، وذلك لتأكيد الموقف العربي الحازم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي للارهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

كما يسعى البرلمان العربي من خلال احتضانه لهذه الورشة تعزيز وتطوير العلاقة مع البرلمان الأوروبي ليكون شريكاً فاعلاً مع البرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب وفي كافة المجالات الأخرى، وتأطير العلاقة وتقوية أواصر التعاون بين البرلمانيين العربي والأوروبي حول القضايا التي تخدم مصالح الشعوب وتساهم في مد جسور التواصل بينهم.