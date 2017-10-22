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وفود حكومية تصل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة

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مصراوي Masrawy

وفود حكومية تصل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة

08:03 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وفود حكومية تصل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة

معبر إيرز

غزة - (د ب أ):

وصلت وفود رسمية من الضفة الغربية، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة تطبيقا لقرار حكومة الوفاق الفلسطينية تعزيز التواجد الحكومي في القطاع.

ودخلت الوفود إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون/إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وشملت الوفود وزراء الشئون الاجتماعية إبراهيم الشاعر والاقتصاد عبير عودة ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج ووزير النقل والمواصلات سميح طبيلة إلى جانب وفود من وزارت الصحة والزراعة والمالية.

وكانت حكومة الوفاق المشكلة منذ ثلاثة أعوام قررت الأسبوع الماضي عقد اجتماعاتها الأسبوعية بشكل دوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من هذا الأسبوع.

كما علقت سفر وزرائها والمسئولين الحكوميين إلى الخارج إلا في الحالات الطارئة لصالح تعزيز التواجد الحكومي في قطاع غزة.

في هذه الأثناء نفت حركة "حماس" تصريحات نسبت إلى رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار بشأن توتر علاقات الحركة مع قطر على اثر اتفاق المصالحة الأخير مع حركة "فتح" برعاية .

وقال بيان صادر عن حماس إنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن السنوار بأن قطر تعارض المصالحة الفلسطينية أو أنها مستاءة من التقارب في العلاقة بين حماس ومصر أو أن هناك توترا في العلاقة بين الحركة والدوحة.

وأضاف البيان " أننا لامسنا طيلة الوقت حرص قطر الكبير على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام ومباركتها لكل الجهود الرامية لتحقيق ذلك".

ورعت مصر في الثاني عشر من الشهر الجاري اتفاقا للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

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