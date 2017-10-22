وزيرة الخارجية الهندية: ميانمار يجب أن تستعيد لاجئيها من مسلمي الروهينجا

دكا - أ ش أ

قالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج إن ميانمار يجب أن تستعيد مجددا لاجئيها من مسلمي الروهينجا ، لحل واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في آسيا خلال عقود.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن حكومة بنجلاديش أوضحت أن وزيرة الخارجية الهندية نقلت هذه الرسالة خلال لقائها مع رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة ، والتي أصدرت أوامرها لحرس الحدود ولحكومتها باستيعاب مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا.

ونقلت مصادر إعلامية في بنجلاديش عن سواراج قولها " ميانمار يجب أن تستعيد مجددا مواطنيها ، هذا عبء كبير على بنجلاديش ، إلى متى ستحتمل بنجلاديش ذلك؟ يجب أن يكون هناك حل نهائي لهذه الأزمة".

وخلال اللقاء الذي تم في وقت سابق اليوم الأحد مع نظيرها البنجلاديشي أبول حسان محمود علي، أكدت رئيسة الوزراء الهندية أن بلادها قلقة بشأن العنف.

وأكدت سواراج كذلك أن الهند تدعم الترويج للتوصيات التي تقترح الاعتراف بمجموعة الروهينجا العرقية على أراضي ميانمار، وأن توفير الفرص الاقتصادية في ولاية راخين يمكن أن يمثل حلا للموقف.