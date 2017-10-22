الملكة إليزابيث الثانية تمتلك أحد فروع "ماكدونالدز"

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، اليوم الأحد، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تمتلك في قائمة ممتلكاتها أحد فروع مطاعم ماكدونالذز في أكسفورد.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن محفظة أملاك ملكة بريطانيا تتضمن أيضا شارع (ريجنت)، حلبات لسباق الخيل، عدد من الفنادق الفاخرة والقلاع.

وأضافت أن حديقة بانبيري جيتيواي للتسوق في أكسفورد تشكل جزءا من أصول ممتلكات التاج الملكي البريطاني، كما تمتلك من الناحية الفنية أيضا مطعم (إد إيزي دينير) البريطانية و(بريمارك) وهي سلسلة من المتجر المخصصة لبيع الملابس، والتي بدأت في إيرلندا.

وتابعت الصحيفة، أن هذه الممتلكات، والتي تبلغ قيمتها 4ر2 مليار جنيه إسترليني، ليست ملكية شخصية للملكة ولكنها مملوكة للتاج البريطاني، وأرباحها تذهب إلى الخزانة، وتم إنشاء تلك الملكية بموجب قانون من البرلمان.