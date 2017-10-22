الإفراج عن معارض روسي نظم تظاهرات مناهضة لبوتين

موسكو - أ ش أ

قال المعارض الروسي أليكسي نافالني، إنه تم الإفراج عنه من مركز توقيف في العاصمة "موسكو"، وذلك بعد أن أمضى فيه 20 يوما بتهمة تنظيم تظاهرات بدون تراخيص ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب المعارض الروسي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد "مرحبا.. خرجت من السجن"، ونشر صورة له وهو في الشارع.

وكان "نافالني" قد أمضى بعام 2017 ثلاث عقوبات سجن 15 و25 و20 يوما، بتهمة تنظيمه تظاهرات مناهضة لبوتين بدون ترخيص.