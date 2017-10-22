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الداخلية التونسية: اعتقال وسيط لتهريب تكفيريين إلى إيطاليا

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مصراوي Masrawy

الداخلية التونسية: اعتقال وسيط لتهريب تكفيريين إلى إيطاليا

07:58 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الداخلية التونسية: اعتقال وسيط لتهريب تكفيريين إلى إيطاليا

وزارة الداخلية التونسية

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، القبض على أحد مهربي العناصر التكفيرية والمتشددة في رحلات سرية عبر البحر باتجاه إيطاليا.

وأوضحت الوزارة أنها اعتقلت "وسيط مهرب يحمل جنسية دولة من المغرب العربي دأب على تنظيم عمليات ابحار خلسة، انطلاقا من سواحل دولة مجاورة باتجاه ايطاليا بمقابل مبالغ مالية متفاوتة".

كما أفادت بأن العديد من العناصر التكفيرية، سواء الموجودة بالداخل أو المتحصنة بالفرار بالخارج، كانت تتصل بهذا المهرب للمشاركة في عمليات الهجرة السرية.

وأشارت إلى أن عملية ايقاف الوسيط تزامنت مع وجوده بتونس، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العناصر المشار إليها، والراغبة في المشاركة في مثل هذه العمليات. 

وتشهد تونس ارتفاعا لافتا في عمليات الهجرة السرية، انطلاقا من سواحلها في ظل تناقص أعداد المراكب المنطلقة من سواحل ليبيا المجاورة.

وقالت السلطات التونسية إن نحو 900 مهاجر تونسي وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال أسبوع واحد الشهر الجاري.

وتخشى الدول الاوروبية من تسلل متشددين إلى أراضيها، من بين المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط.

يشار إلى أن أنيس العامري، المتورط في أحداث الدهس الإرهابية في برلين في ديسمبر العام الماضي، كان قد وصل إيطاليا في رحلة سرية قبل أن يتوجه إلى ألمانيا.

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