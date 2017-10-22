وقف جميع الأنشطة الفنية والموسيقية بالمنيا حدادًا على شهداء الواحات

المنيا ـ ريمون الراوي:

قررت مديرية ثقافة المنيا، اليوم الأحد، وقف جميع الأنشطة الفنية والموسيقية بالمديرية وفروعها بمراكز المحافظة، حدادًا على شهداء اشتباكات الواحات.

وقال الدكتور شعيب خلف مدير عام الثقافة، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، إنه تقرر وقف جميع الأنشطة المسرحية والثقافية، وعقد الندوات واللقاءات الفكرية بقصور وبيوت الثقافة بمراكز المحافظة، حدادًا على أرواح الشهداء.

وأضاف أن ندوات ولقاءات الفترة المقبلة ستخصص لبحث كيفية مساندة الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف بالفكر والوعي وتغيير سلوكيات المواطنين بعيدًا عن التعصب والانتماء لفكر معين يضر بأمن وسلامة الوطن.

وكانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين مجموعة إرهابية وقوات الشرطة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القيادات الأمنية ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددًا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.