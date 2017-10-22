أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الداخلية السعودي يدين حادث الواحات ويؤكد مساندة المملكة لمصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية السعودي يدين حادث الواحات ويؤكد مساندة المملكة لمصر

07:46 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير الداخلية السعودي يدين حادث الواحات ويؤكد مساندة المملكة لمصر

وزير الداخلية السعودي

كتب - علاء عمران:

تلقى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير داخلية المملكة العربية .

وأعرب وزير الداخلية السعودي، عن إدانته لحادث الواحات الإرهابي الغاشم الذي استشهد وأصيب خلاله عدد من رجال الشرطة، وتقدم بخالص تعازيه لشهداء الواجب، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما أكد "بن نايف" مساندة المملكة العربية السعودية لكل ماتتخذه الدولة المصرية من إجراءات لمكافحة الإرهاب وحماية أمنها واستقرارها.

و أعرب عبد الغفار عن خالص تقديره لنظيره السعودي على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرًا إلى ماتعكسه من قوة وعمق العلاقات المصرية السعودية.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- وزير الداخلية يزور مصابي "الواحات".. ويؤكد: نُدرك التحديات

    أخبار

  • والد الشهيد أحمد شوشة للإرهابيين: "إنتوا مرتزقة.. وكلنا مستعدين للشهادة"

    أخبار

  • نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات في "حادث الواحات" الإرهابي

    أخبار

  • مجلس الدولة يلغي زيارته اليوم لقناة السويس بسبب أحداث الواحات

    أخبار

إعلان

32cf0f78f4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)