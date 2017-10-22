وزير الداخلية السعودي يدين حادث الواحات ويؤكد مساندة المملكة لمصر

كتب - علاء عمران:

تلقى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير داخلية المملكة العربية السعودية.

وأعرب وزير الداخلية السعودي، عن إدانته لحادث الواحات الإرهابي الغاشم الذي استشهد وأصيب خلاله عدد من رجال الشرطة، وتقدم بخالص تعازيه لشهداء الواجب، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما أكد "بن نايف" مساندة المملكة العربية السعودية لكل ماتتخذه الدولة المصرية من إجراءات لمكافحة الإرهاب وحماية أمنها واستقرارها.

و أعرب عبد الغفار عن خالص تقديره لنظيره السعودي على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرًا إلى ماتعكسه من قوة وعمق العلاقات المصرية السعودية.