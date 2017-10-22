تيلرسون يصل الدوحة قادما من الرياض سعيا لحل الأزمة الخليجية

الدوحة - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من الرياض في ثاني محطات جولته الآسيوية.

وقالت تقارير إعلامية إن وزير الخارجية الأمريكي سيبحث مع المسؤولين القطريين في الدوحة الأزمة الخليجية بهدف جمع أطراف النزاع الدبلوماسي حول طاولة الحوار.

وتعاني منطقة الخليج من أزمة بين قطر وجيرانها السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، حيث قطعت الدول الأربع علاقاتها السياسية مع الدوحة واتهمتها بدعم "الإرهاب" وهو الأمر الذي تنفيه السلطات القطرية.

وأكد تيلرسون، خلال زيارته للرياض، اهتمام واشنطن بحل الأزمة الخليجية قائلا "مهتمون بنزع فتيل الأزمة مع قطر وإعادة وحدة التعاون الخليجي".