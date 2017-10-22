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تيلرسون يصل الدوحة قادما من الرياض سعيا لحل الأزمة الخليجية

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مصراوي Masrawy

تيلرسون يصل الدوحة قادما من الرياض سعيا لحل الأزمة الخليجية

07:36 م الأحد 22 أكتوبر 2017

تيلرسون يصل الدوحة قادما من الرياض سعيا لحل الأزمة الخليجية

تيلرسون

الدوحة - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من الرياض في ثاني محطات جولته الآسيوية.

وقالت تقارير إعلامية إن وزير الخارجية الأمريكي سيبحث مع المسؤولين القطريين في الدوحة الأزمة الخليجية بهدف جمع أطراف النزاع الدبلوماسي حول طاولة الحوار.

وتعاني منطقة الخليج من أزمة بين قطر وجيرانها والإمارات والبحرين بالإضافة إلى ، حيث قطعت الدول الأربع علاقاتها السياسية مع الدوحة واتهمتها بدعم "الإرهاب" وهو الأمر الذي تنفيه السلطات القطرية.

وأكد تيلرسون، خلال زيارته للرياض، اهتمام واشنطن بحل الأزمة الخليجية قائلا "مهتمون بنزع فتيل الأزمة مع قطر وإعادة وحدة التعاون الخليجي".

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