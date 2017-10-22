محافظ المنيا: الشهداء اختارهم المولى.. والإرهاب لن ينال من عزيمتنا

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أدى عصام البديوي محافظ المنيا واجب العزاء لأسر شهداء حادث الواحات، والذين استشهدوا في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة أول من أمس الجمعة.

وقدمت محافظة المنيا 5 من الشهداء منهم ضابطان من مدينتي المنيا وديرمواس وثلاثة مجندين من مركزي أبوقرقاص وملوى.

وقدم المحافظ ومرافقوه واجب التعازي لأسرة الشهيد الرائد محمد عبد الفتاح سليمان، بمسقط رأسه بقرية الرحمانية، في مركز ديرمواس، ولأسرة شهيد الشرطة المجند بطرس سليمان مسعود بعزبة العسوية، التابعة لقرية السلطان حسن، بمركز أبو قرقاص، وأسرة الشهيد مجند عمر فرغل أحمد بمدينة ملوى وأسرة الشهيد مجند محمود نصر رجب بمسقط رأسه بأم قمص بمركز ملوى.

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وقال بديوي في تصريحات صحفية إن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الشرطة والقوات المسلحة ولا يزيدهم إلا إصرارًا على محاربته والقضاء عليه، وأن جموع الشعب المصري تقف خلف الشرطة والجيش في تصديهم للإرهاب ودحره تمامًا.

وأضاف المحافظ أن الشهداء اختارهم المولى عز وجل لينضموا إلى صفوف الشهداء الأحياء، لافتا إلى استمرار جهود أجهزة الدولة لاجتثاث الإرهاب وإرسال عناصره إلى الجحيم، ليلقوا جزاء ما اقترفوا من آثام على يد المولى عز وجل المنتقم الجبار، ودعا المحافظ الله عز وجل أن ينعم على أسرهم بالصبر والرضى وأن يدخل شهداءنا فسيح جناته.