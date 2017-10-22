مكرم: «مش هنعلق المشنقة لأحمد موسى.. الأنبياء بيخطئوا» (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مساء الأحد، إن المجلس هو الهيئة الوحيدة المعنية بقضايا الإعلام، لافتًا إلى أن التحقيق بدء منذ الأمس مع مالك قناة «صدى البلد»، والذي أكد أن المكالمة التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، حول حادث الواحات الإرهابي، «مفبركة»، كما أن الأخير اعترف أنها «دُست عليه».

أضاف مكرم، خلال مداخلة مع برنامج «الشارع المصري»، عبر فضائية «العاصمة»، «استجوبنا أحمد موسى اليوم، وقال في دفاعه إنه أذاع الشريط بحُسن نية ودون أن يُدرك حجم التزييّف الموجود به، ونحن بدورنا لم نتخذ أي قرار بمنعه من الظهور الإعلامي، وسيظهر في حلقة الليلة من برنامجه، وسيعتذر لمشاهديه، لكن التحقيق لايزال مستمرًا».

تابع: «موسى سيعتذر لجمهوره اليوم، وكل الناس بتغلط، مفيش حد مابيغلطش، واللي يغلط مش هنعلقله مشنقة وإلا ستتوقف الحياة، الناس بتتعلم من الأخطاء، وحتى الأنبياء بيُخطئوا، والتحقيق لم ينتهي حتى نقرر معاقبته، ومليش علاقة بنقابة الإعلاميين».

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كانت نقابة الإعلاميين، اليوم الأحد، قررت إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة، وأوضح طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، في تصريحات سابقة أن هناك اتجاهًا لدى مجلس النقابة، لاتخاذ قرار بوقف موسى عن العمل، بسبب التجاوزات والخروقات التي حدثت خلال حلقة أمس من برنامجه وإذاعته تسريبًا مفبركًا حول حادث الواحات الإرهابي.