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​4 رؤساء أحياء بالقاهرة يوقعون استمارة "علشان تبنيها"

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مصراوي Masrawy

​4 رؤساء أحياء بالقاهرة يوقعون استمارة "علشان تبنيها"

07:32 م الأحد 22 أكتوبر 2017

حملة علشان تبنيها

القاهرة- (مصراوي):

وقع المهندس سيد عبد الفتاح، رئيس حي الأزبكية، واللواء أسامة النحاس، رئيس حي حلوان، واللواء محمد زين العابدين، رئيس حي القديمة والمنيل، واللواء محمد عبد الحميد، رئيس حي المعصرة، استمارة حملة "علشان تبنيها" للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح لفترة ثانية.

وأوضحت حملة "علشان تبنيها" في بيان لها، أن أهم أسباب المطالبة بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي محاربة الرئيس للإرهاب منذ 30 يونيو 2013، وحتى الآن، التي يقوم بها الجيش والشرطة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى أن علاقات مصر الخارجية تحسنت خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتابعت الحملة: "المرافق الأساسية تحسنت، وتم تنفيذ مشروعات عملاقة وافتتاح 5 محطات مياه، بالإضافة إلي انجاز طرق فى فترة زمنية قصيرة، وأن الرئيس سلك طريق الإصلاح الحقيقي وعلاج المشاكل من جذورها بدلاً من استخدام المسكنات حتى ولو كان على حساب شعبيته".

وتقوم حملة "علشان نبنيها" بمحافظة القاهرة، بعدة جولات في المحافظة لتجميع توقيعات المواطنين.

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 171 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين، بهدف مطالبة الرئس السيسي الترشح لفترة ثانية.​

 

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مصراوي Masrawy

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