تقارير تحذر من تلوث هواء الدلتا والقاهرة الكبرى.. والبيئة تكثف إجراءاتها ​

كتبت - مادي غيث:

أكدت تقارير صادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن العوامل الجوية في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا مهيأة لتركيز الملوثات هناك من المصادر المختلفة بسبب التهوية السيئة والهدوء النسبي للرياح استنادًا إلى البيان اليومي الصادر من الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية وذلك خلال 48 ساعة القادمة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها الأحد، إلى أن العوامل الجوية في مناطق شمال القاهرة مع دخول ساعات الليل قد تساعد على تركيز الملوثات وبالتالي يمكن أن يتم تمييز رائحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في بعض المناطق من شمال القاهرة حتى واذا لم ترتفع قياسات محطات رصد الهواء المحيط المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد في شمال القاهرة.

وأهابت الوزارة، بالمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية لما له من آثار صحية ضارة، فضلًا عن تعرض المزارع المخالف للإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس أو الغرامة، كما أهابت بالكيانات الصناعية شمال القاهرة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستكثف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية بالإضافة إلى السيطرة على نقاط الحرق التى يتم رصدها بالقمر الصناعى كما يتم متابعة كافة مقالب المخلفات البلدية الوسيطة بكل المحافظات المذكورة، لمنع أى اشتعال ذاتى لتلك المخلفات.

يذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء.

وتحث الوزارة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى نقاط حرق لقش الأرز أو أى تلوث ناتج عن أنشطة صناعية أو مكامير الفحم، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .