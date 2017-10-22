القليوبية تبحث تفعيل "سترة" لتحسين البيئة السكنية لـ 1000 أسرة فقيرة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اجتمع محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الأحد، مع مندوبي مؤسسة "مصر الخير"، لبحث تفعيل برنامج "سترة"، الذي يهدف إلى تحسين بيئة السكن للأسر الفقيرة داخل نطاق المحافظة، ويستهدف عدد 1000 حالة.

وخلال الاجتماع، أمر المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية كل من مدير التضامن الاجتماعي، ومدير مديرية الإسكان، ورئيس جهازالتعمير بالمحافظة، ورئيس المدينة، ومدير مكتب "مؤسسة الخير" بالمحافظة، تكون مهمة اللجنة التنسيق بشأن تنفيذ المشروع.

ويعمل برنامج "سترة" في اتجاهين؛ أحدهما معني بمساعدة المؤسسة المستحقين في إجراء عمليات بناء مساكن ريفية مكونة من طابق واحد، يتم تشطيبها على أعلى مستوى، وتصل تكلفة المنزل الواحد وفق هذا الاتجاه إلى قرابة 150 ألف جنيه، فيما يعتمد الاتجاه الثاني على أن تنشئ المؤسسة عمارات سكنية للأسر الفقيرة التي لا تملك مأوى سكني، وتخصص المحافظة لهم تلك الأراضي.