الآلاف يتظاهرون في مالطا بعد مقتل صحفية

فاليتا - (د ب أ):

تظاهر اليوم الأحد في فاليتا عاصمة جزيرة مالطا آلاف المواطنين احتجاجا على غياب العدالة إثر مقتل صحفية معارضة للحكومة.

وطالب المتظاهرون بالكشف العاجل عن مرتكبي الجريمة وبإنهاء الفساد المستشري بين الساسة وفي أروقة الهيئات المختلفة في الدولة.

وشارك في المظاهرة التي أقيمت في فاليتا عاصمة الجزيرة اليوم الأحد عدد من السياسيين والنقابيين إضافة إلى الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا، إلا أن رئيس الوزراء جوزيف موسكات لم يشارك فيها.

كانت الصحفية والمدونة المعارضة للحكومة قتلت بانفجار سيارة مفخخة قبل عدة أيام، إلا أنه لم يعرف حتى الآن من يقف وراء الجريمة.

كشفت الصحفية كاروانا جاليزيا عن عدة قضايا فساد منها فضيحة ما عرف بأوراق بنما التي اتهمت فيها عاملين بحكومة رئيس الوزراء موسكات بممارسة أعمال فساد وغسل أموال عبر شركات وهمية.

شارك في المظاهرة اليوم الأحد أيضا ممثلون عن منظمة صحفيون بلا حدود، التي قال مديرها كريستوف ديلوار: "القتلة يريدون إخراسنا، يريدون صمتنا، ولكنهم لن ينالوا منا دقيقة صمت واحدة".