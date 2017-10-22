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أبو الغيط يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الإيطالية أزمات المنطقة

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الإيطالية أزمات المنطقة

07:24 م الأحد 22 أكتوبر 2017

أبو الغيط يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الإيطالية أزمات المنطقة

أحمد أبو الغيط

القاهرة - أ ش أ:

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، فينتشينزو أمندولا وكيل وزارة الخارجية الإيطالية الذى يقوم بزيارة للقاهرة حالياً.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الجامعة العربية وإيطاليا وكذلك تبادل الآراء حول آخر المستجدات ذات الصلة بالقضايا ذات الأولوية على الساحة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتسوية النزاعات في سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح أن أبو الغيط عبر عن تقديره لمواقف إيطاليا الداعمة بشكل عام للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجدد مطالبته للحكومة الإيطالية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وذكر أن وكيل الخارجية الإيطالية أكد على التزام بلاده بمواصلة مساندتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من الوكالات الأممية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن يتم التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً سبل دعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية على أساس مقررات مؤتمر جنيف، كما اتفق أبو الغيط مع أمندولا على أهمية الاستمرار في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة ممثلها الخاص غسان سلامة لحلحلة الأزمة الليبية واستكمال العملية السياسية المبنية على التنفيذ التوافقي للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وذكر المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد على أهمية تكثيف التعاون العربي الأوروبي في الفترة المقبلة لتعزيز العمل التكاملي بين الجانبين من أجل معالجة التحديات المشتركة التي تواجههما، مشيراً إلى حرص الجامعة العربية على مواصلة تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي لعقد القمة العربية الأوروبية الأولي المقترح تنظيمها خلال الربع الأول من عام 2018 والتي ستعطي دفعة استراتيجية قوية لعلاقات التعاون بين الدول العربية والأوروبية.

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Asha

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