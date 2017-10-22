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وزير الدفاع الأمريكي يزور سول الأسبوع المقبل لعقد مباحثات سنوية

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي يزور سول الأسبوع المقبل لعقد مباحثات سنوية

07:20 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير الدفاع الأمريكي يزور سول الأسبوع المقبل لعقد مباحثات سنوية

جيم ماتيس

سول - أ ش أ:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان اليوم الأحد، إن وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، من المقرر أن يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لعقد مباحثات أمنية سنوية بين الدولتين وسط تصاعد التوترات حول برنامج النووي.

وأضافت الوزارة، حسب ما نقلت عنها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن ماتيس سيكون رئيسا مشاركا في اجتماع الأمن الإستشاري السنوي التاسع والأربعين بحضور نظيره الكوري الجنوبي، سونج يونج-مو. ولم تعلن الوزارة تاريخ عقد الاجتماع إلا أنها أعلنت أن المحادثات الأمنية من المقرر أن تجرى السبت المقبل.

ويلتقي الطرفان الأمريكي والكوري الجنوبي في الوقت الذي وصلت فيه التوترات إلى مستويات جديدة بخصوص إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية فضلًا عن إجرائها الاختبار النووي السادس، أقوى اختبار نووي تجريه، في سبتمبر الماضي.

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