٢٩ أكتوبر.. الحكم في 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن معتز مطر وناصر وعبدالماجد

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، مد أجل الحكم في 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 29 أكتوبر الجاري.

واختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي -وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق- رئيس الوزراء بصفته.

وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد.