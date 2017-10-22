٢٩ أكتوبر.. الحكم في 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن معتز مطر وناصر وعبدالماجد
٢٩ أكتوبر.. الحكم في 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن معتز مطر وناصر وعبدالماجد
07:34 م الأحد 22 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، مد أجل الحكم في 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 29 أكتوبر الجاري.
واختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي -وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق- رئيس الوزراء بصفته.
وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد.
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