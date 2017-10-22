أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

وقف دعوى إسقاط الجنسية عن آيات العرابي لمدة شهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وقف دعوى إسقاط الجنسية عن آيات العرابي لمدة شهر

07:30 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وقف دعوى إسقاط الجنسية عن آيات العرابي لمدة شهر

آيات العرابي

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن آيات عرابي جزئيا لمدة شهر.

وقالت الدعوى رقم 38721 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي إن آيات عرابي دأبت على التحريض ضد وإهانة المؤسسة العسكرية والشرطية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ٢٩ أكتوبر.. الحكم في 3 دعاوى لإسقاط الجنسية عن معتز مطر وناصر وعبدالماجد

    أخبار

  • تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 5 نوفمبر

    أخبار

  • تأجيل دعوى أحقية محمد هاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر لـ28 يناير

    أخبار

  • 5 نوفمبر.. الحكم في دعوى وقف تطبيق اللائحة الاسترشادية على الأهلي

    أخبار

إعلان

e6c3fe0dc0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة