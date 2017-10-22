وقف دعوى إسقاط الجنسية عن آيات العرابي لمدة شهر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن آيات عرابي جزئيا لمدة شهر.

وقالت الدعوى رقم 38721 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي إن آيات عرابي دأبت على التحريض ضد مصر وإهانة المؤسسة العسكرية والشرطية.