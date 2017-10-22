أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​رامي رضوان عن ضحايا الواحات: "أبطال لا يخشون دفع أرواحهم فداء الوطن"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​رامي رضوان عن ضحايا الواحات: "أبطال لا يخشون دفع أرواحهم فداء الوطن"

07:21 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الإعلامي رامي رضوان

كتبت- مادي غيث:

نعى الإعلامي رامي رضوان، ضحايا حادث الواحات الإرهابي الذي وقع أمس أول الجمعة.

وقال رضوان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هم أبطال لا يخشون دفع أرواحهم فداء الوطن".

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية عند الكيلو 135 على طريق الواحات بالجيزة أمس الأول.

unnamed

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً من نظيره الأردني لتقديم العزاء في ضحايا

    أخبار

  • بالصور- طلاب جامعة القاهرة يقفون "دقيقة حداد" على ضحايا حادث الواحات

    أخبار

  • علشان تبنيها" تنعي "شهداء الواحات".. وتطالب بالتكاتف لمواجهة الإرهاب

    أخبار

  • لميس الحديدي عن حادث الواحات: "سلامًا على من حاربوا الليلَ"

    أخبار

إعلان

d0df868340.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون