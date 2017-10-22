رامي رضوان عن ضحايا الواحات: "أبطال لا يخشون دفع أرواحهم فداء الوطن"
رامي رضوان عن ضحايا الواحات: "أبطال لا يخشون دفع أرواحهم فداء الوطن"
07:21 م الأحد 22 أكتوبر 2017
الإعلامي رامي رضوان
كتبت- مادي غيث:
نعى الإعلامي رامي رضوان، ضحايا حادث الواحات الإرهابي الذي وقع أمس أول الجمعة.
وقال رضوان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هم أبطال لا يخشون دفع أرواحهم فداء الوطن".
كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية عند الكيلو 135 على طريق الواحات بالجيزة أمس الأول.
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