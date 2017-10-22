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نقيب الإعلاميين: أحمد موسى ​تناول محتوى يخل بالمصالح العليا للبلاد

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مصراوي Masrawy

نقيب الإعلاميين: أحمد موسى ​تناول محتوى يخل بالمصالح العليا للبلاد

07:18 م الأحد 22 أكتوبر 2017

نقيب الإعلاميين: أحمد موسى ​تناول محتوى يخل بالمصالح العليا للبلاد

أحمد موسى

القاهرة- أ ش أ:

قال نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، إن حلقة الليلة الماضية من برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" قدمت محتوى إعلامي يتنافي مع قانون نقابة الإعلاميين، والتي تحظر وبالأخص في مادتها "٦٩" أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي المصري.

وأضاف الكنيسي، في بيان، اليوم الأحد، أن محتوى الحلقة خالف بالإضافة لما سبق ميثاق الشرف الإعلامي، مما يمثل مخالفة صارخة كان لزاماً على النقابة التصدي لها.

وقررت النقابة خلال اجتماعها، اليوم، إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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