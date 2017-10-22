"صحة البرلمان" توصي بتطوير 3 مستشفيات بأسيوط

كتب- أحمد علي:

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، اجتماعا مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الكريم زكريا بشأن تطوير مستشفى قرية المعابدة وتطوير مستشفى قرية بنى محمديات بمركز أبنوب، وتطوير مستشفى قرية الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وأوصت اللجنة وزارة الصحة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير المستشفيات المذكورة في طلبات الإحاطة، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية المهملة.

وشهد الاجتماع مطالبة عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بتطوير الوحدات الصحية في مختلف القري على مستوى الجمهورية، وطالبوا بفتح ملف مستشفيات التكامل وسرعة استغلالها وتشغيلها لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.