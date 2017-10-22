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نيبوشا يضم 7 شباب للفريق الأول في الزمالك

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نيبوشا يضم 7 شباب للفريق الأول في الزمالك نيبوشا يضم 7 شباب للفريق الأول في الزمالك

التحرير

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 أكد  رئيس مجلس إدارة نادي ، أن الجلسة التى جمعته بأفراد الجهاز الفني للفريق فجر اليوم، كانت ودية فى المقام الأول والأخير ولم تكن فى إطار الرسميات.

وأشار رئيس الزمالك أن الجلسة جاءت بناء على طلب أفراد الجهاز الفني للتأكيد علي بقاء طارق يحيى فى منصبه بعد اعتذارة عن تدريب المقاصة والتمسك بالاستمرار مع الفريق.
 
وأضاف رئيس الزمالك أنه يثق فى الجهاز الفنى لعبور تلك المحنة والعودة مجددا لتحقيق الانتصارات خلال الجولات المقبلة ، وسوف يظل داعما لهم حتى النهاية.

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على جانب أخر أكد طارق يحيي ان المنتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق طلب استدعاء سبعه لاعبين من فريق الشباب الي تدريبات الفريق الأول لكره القدم اليوم الأحد ، حيث سيقوم باستكمال احتياجاته منهم في التقسبمه التي سيجريها للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء سموحة والذي انتهى بهزيمة الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة بالجولة السادسة من مسابقة الدوري.
 
ويحتل الزمالك المركز السادس من مسابقة الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 6 جولات لعبها هذا الموسم.
 
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر في السادسة مساءًا على ملعب السلام.
 
يذكر أن وادي دجلة يحتل المركز الخامس عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط من 6 مباريات لعبها الفريق الدجلاوي خلال مشواره ببطولة الدوري العام.
 
ويسعى فريق وادي دجلة تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو لتحقيق الفوز على الزمالك لارتفاع رصيده والهروب من قاع جدول ترتيب المسابقة واعطاء الفريق دفعه معنوية لباقي مباريات الدوري.

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التحرير

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