تعرف على حقيقة تولي عماد النحاس تدريب المقاصة

التحرير

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كشف عمرو مصطفي، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة حقيقة ما يثار حول اقتراب عماد النحاس المدير الفني للرجاء من تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي خلال الساعات المقبلة، خلفًا لمؤمن سليمان الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة،عقب الهزيمة أمام إنبي 2\1 بالجولة السادسة للدوري الممتاز.

وأكد عمرو مصطفى في تصريحات خاصة «للتحرير»: أن هذة الأنباء غير صحيحة والاتجاه داخل النادي حاليًا هو دراسة التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المدير التنفذي: "المجلس مجتمع حاليا ونبحث عن المدرب العام الذي سيتواجد في جهاز المدير الفني الأجنبي والأقرب هو أبو طالب العيسوي".

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كما تواصلت «التحرير» مع سعد أبو صندوق رئيس نادى الرجاء الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز وأبدى تعجبه من هذة الأنباء مؤكدًا أن عماد النحاس لم يطلب منه فسخ تعاقدة وأيضًا فريق المقاصة لم يتواصل مع الرجاء للتعاقد مع المدير الفني.

ويحتل المقاصة المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات بينما الرجاء في المركز الأخير بنفس عدد رصيد نقاط المقاصة ولكن من 6 مباريات وليس 5.

وتولى عماد النحاس مسؤولية تدريب أسوان والشرقية والرجاء.