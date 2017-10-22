محافظ البحيرة: 635 شابًا وفتاة و46 سائقًا تقدموا لمشروع "تشغيل الشباب"

دمنهور - أ ش أ:

قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إنه تقدم حتى الآن لمشروع (تشغيل الشباب) 635 شابًا وفتاة و46 سائقًا، مضيفًا أنه سيتم اختيار الأعداد المطلوبة منهم وتحديد احتياجات كل شركة على حدة من خلال المقابلات التي ستتم بديوان عام المحافظة.

ووجهت محافظ البحيرة، في بيان اليوم الأحد، مسؤولي المشروع بتنظيم لقاءات دورية وفقًا لبرنامج زمني محدد لاختيار الأعداد المطلوبة من الشباب المتقدمين والراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة بالشركات الاستثمارية الزراعية العاملة بنطاق المحافظة.

وقالت إن هذا المشروع في إطار المبادرة غير التقليدية لتوفير فرص العمل التي قامت المحافظة باتخاذها ورعايتها، وذلك بالتنسيق مع أصحاب عدد من المزارع ومديرية الزراعة وفرع جهاز تنمية المشروعات "الصندوق الاجتماعي" وإدارة المرور؛ لتوفير حجم العمالة اللازمة لتلك الشركات الزراعية بشكل منتظم على مدار العام ووسائل النقل الآمنة والحضارية لهم.

وأضافت المهندسة نادية أنه تم إعداد قاعدة بيانات بعدد وحجم العمالة الثابتة والموسمية وغير المنتظمة التي تحتاجها المزارع والشركات الزراعية على مدار العام، إلى جانب أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير حافلات نقل مناسبة سيتم طرحها أمام الشباب للتمليك بفائدة 6% مقطوعة وتسدد على 60 شهرًا، لافتة إلى أنها تخصص لنقل العمال من المراكز والقرى المختلفة إلى تلك المزارع وفقا لخطوط السير التي تحددها إدارة المرور.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن المشروع على الموقع الرسمي للمحافظة.​