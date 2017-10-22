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بالصور- وزير الداخلية يزور مصابي "الواحات".. ويؤكد: نُدرك التحديات التي تواجهها الدولة

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مصراوي Masrawy

بالصور- وزير الداخلية يزور مصابي "الواحات".. ويؤكد: نُدرك التحديات التي تواجهها الدولة

07:09 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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والد الشهيد أحمد شوشة للإرهابيين:

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والد الشهيد أحمد شوشة للإرهابيين: "إنتوا مرتزقة.. وكلنا مستعدين للشهادة"

كتب - علاء عمران:

زار اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الأحد، المصابين من رجال الشرطة جراء مشاركتهم في المواجهات الأمنية ضد عدد من العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات، الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة.

واطمأن "عبد الغفار"، على حالة المصابين الصحية، وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للعلاج، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالشفاء العاجل .

وأكد الوزير على اعتزاز كافة أبناء الوطن بما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأن الوزارة تدرك حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.

وأوضح وزير الداخلية أن الحرب على الإرهاب ليست بالهينة، وأن ما قدمه شهداء ومصابي الشرطة من تضحيات نابعة من يقين راسخ بسمو رسالة الأمن، وقدر التضحية لأجل الوطن، وأن رسالة جهاز الشرطة النبيلة أمانة في عنق رجالها الذين عاهدوا الله على تحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار.

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