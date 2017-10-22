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الشرطة البريطانية: حادث لندن غير مرتبط بأي عمل إرهابي

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية: حادث لندن غير مرتبط بأي عمل إرهابي

07:12 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الشرطة البريطانية: حادث لندن غير مرتبط بأي عمل إرهابي

الشرطة البريطانية

(مصراوي):

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أن احتجاز رهائن فى صالة ترفيهية بوسط لندن لم تكن عمل إرهابي وذلك حسبما أوردت وكالة "رويترز" .

وبحسب "رويترز"، قال شهود عيان إن مسلحا احتجز عدد من الرهائن فى صالة "بولينج" فى نانيتون بوسط انجلترا.

وأشارت الشرطة البريطانية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "إن عناصر الشرطة تتعامل مع الحادث الحالى فى بيرمودا بارك، ويؤكدون أن هذا الحادث غير مرتبط بأي نشاط إرهابي".

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مصراوي Masrawy

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