الشرطة البريطانية: حادث لندن غير مرتبط بأي عمل إرهابي

(مصراوي):

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أن احتجاز رهائن فى صالة ترفيهية بوسط لندن لم تكن عمل إرهابي وذلك حسبما أوردت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وبحسب "رويترز"، قال شهود عيان إن مسلحا احتجز عدد من الرهائن فى صالة "بولينج" فى نانيتون بوسط انجلترا.

وأشارت الشرطة البريطانية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "إن عناصر الشرطة تتعامل مع الحادث الحالى فى بيرمودا بارك، ويؤكدون أن هذا الحادث غير مرتبط بأي نشاط إرهابي".