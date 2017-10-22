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الخارجية السعودية : نبأ زيارة مسؤول سعودي لإسرائيل عار عن الصحة

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مصراوي Masrawy

الخارجية : نبأ زيارة مسؤول سعودي لإسرائيل عار عن الصحة

07:11 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الخارجية السعودية : نبأ زيارة مسؤول سعودي لإسرائيل عار عن الصحة

وزير الخارجية السعودي

الرياض - (أ ش أ)

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن أحد المسؤولين في المملكة زار إسرائيل سرا، مؤكدا أن هذا النبأ عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة.

وقال المصدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - إن المملكة كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها، وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله، منوها بأنه لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروف أهدافها ومن ورائها، ولن يتم التعليق عليها مستقبلا ولا على ما يروجه الإعلام الكاذب المعادي تجاه السعودية ومسؤوليها في هذا الخصوص.

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