«أوبر» تبني مدينة زائفة لاختبار سيارتها ذاتية القيادة

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أسست شركة "أوبر" العالمية، مدينة كاملة من أجل اختبار سيارتها ذاتية القيادة، التي وعدت بطرحها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وحسب موقع "بزنس إنسايدر"، فإن الشركة العالمية تسعى للتأكد من القدرات الفنية للحساسات التي أضافتها إلى النموذج الاختباري الخاص بالسيارات ذاتية القيادة.

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وتسعى "أوبر" من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية، للوصول إلى صيغة فنية، تمكنها من تصنيع السيارات ذاتية القيادة، والتي لا تزال تمثل عقبة واضحة في طريق تطوير الشركات العالمية المصنعة للسيارات.